Promis, le reboot d'Halloween nous fera tous flipper nos mères

Que vous le vouliez ou non, un nouvel Halloween est en route et ce sera un nouveau reboot de la franchise de Carpenter. Mais, bizarrement, on est plutôt confiants pour une fois.

L'annonce avait surprise il y a quelques mois, Danny McBride et David Gordon Green allaient s'occuper du reboot d'Halloween alors qu'on les connaissait quand même principalement pour les comédies bien débiles dont ils s'étaient rendus coupables par le passé, genre Pinapple Express. Pourtant, l'idée ne semblait pas plus idiote qu'une autre au point où nous en étions et comme en parallèle McBride serait à l'affiche d'Alien : Covenant on y voyait là un premier signe qu'il mettait un pied dans l'horreur.

Seulement, voilà plus de deux mois que nous n'avons plus aucune nouvelle du reboot, toujours prévu pour le 19 octobre 2018 et on aimerait quand même beaucoup savoir où ça en est cette histoire. Notre voeu a semble-t-il été exaucé puisque Danny McBride en a dit un peu plus au micro du podcast d'Empire Film en mettant notamment l'accent sur l'aspect horrifique qu'il souhaitait réinjecter dans la saga :

"Regardez ce qu'est devenue la franchise Halloween, il y a beaucoup de choses à améliorer. David et moi sommes des fans d'horreur et de grands fans de JohnCarpenter et de ce qu'il a fait avec le film original . Nous avons été déçus par les films suivants donc je pense que nous essayons de revenir à ce qui rendait le premier fim tellement bon. C'était très simple et atteignait un degré d'horreur qui ne risquait pas le ridicule sans pour autant transformer Michael Myers en créature surnaturelle qu'on ne peut pas tuer. Tout ça, ce n'est pas effrayant. Moi, je veux être terrorisé par quelque chose qui pourrait vraiment arriver.

Il est plus effrayant d'être regardé par quelqu'un caché dans l'ombre pendant que vous sortez vos poubelles que d'être poursuivi par quelqu'un qu'on ne peut pas tuer."

Un parti-pris effectivement plus proche de l'original que des suites, ce qu'avati déjà tenté de faire Rob Zombie avec son remake d'ailleurs bien qu'il cherchait avant tout à expliquer qui était Michael Myers, essayant d'atteindre un degré d'empathie vis-à-vis du personnage un peu embarrassant. Espérons que l'objectif de ce reboot ne soit pas similaire.