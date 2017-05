The Irishman : Scorsese en dit plus sur son film de mafieux

Scorsese + De Niro + Al Pacino + Joe Pesci, what else?

C’est peut-être le projet le plus excitant qui nous a été dévoilé ces derniers jours. Scorsese qui réunit Bob De Niro, Joe Pesci et Al Pacino autour de la vie du tueur à gage Frank Sheeran. Situé dans les années 50, The Irishman s'inscrit dans le registre du film de mafieux, genre cher au réalisateur. Pourtant ne vous attendez à un remake du cultissime Les Affranchis :

Ce sera clairement différent, je pense. Vous savez, Les Affranchis et Casino avaient un certain style que j'avais créé pour eux. The Irishman aura un ton très différent. Pour les Affranchis, j’avais déjà tout dans la tête : les mouvements de caméra, les dialogues, la photo… Pour The Irishman, j’avance davantage en terre inconnue’.

Le réalisateur parle aussi du développement du personnage :

"Je vais m’intéresser à ce qui l’a poussé à devenir un tueur professionnel. Ce sera à propos d’amour, de trahison, bref une tragédie grecque".

Sortie prévu pour 2019…

Le vrai Frank Sheeran