Les Gardiens de la Galaxie 2 : découvrez le vrai père de Star-Lord des Comics

Découvrez les (vraies) origines du père du personnage le plus cool de Marvel...

De deux choses l’une. Soit vous avez vu Les Gardiens de la Galaxie 2 et vous pouvez continuer votre lecture tranquillement, soit ce n’est pas le cas et foncez immédiatement jouir de cette pépite interstellaire.

C’est bon on peut y aller ?

Aujourd’hui on revient sur le personnage d'Ego, magnifiquement interprété par Kurt Russell. Pour les deux du fond qui se seraient endormis pendant le film, l’américain incarne Ego, géniteur de Star-Lord et grand méchant du film. Sauf que le background du personnage est à l'origine clairement différent avec celui du film. En effet, dans les comics, Ego est une planète qui souhaite coloniser les mondes environnants afin d’assoir une domination à travers la galaxie. Jusque-là le parallèle avec le film est respecté. Sauf que Ego n’a jamais été le père de Star-Lord.

Ego dans les comics

Peter Quill est en réalité le fruit de l’union entre Meredith Quill et le prince de Jason de Spartoi. Suite à un accident et une trahison de son père, l’héritier de l’Empire Spartoi s’écrase avec son vaisseau dans les montagnes du Colorado. Sauvée de peu par Meredith Quill, ils tombèrent amoureux. Le malheureux dut par la suite se résoudre à partir lorsqu’il découvrit que sa dulcinée était tombé enceinte, souhaitant la protéger de la guerre qui opposait les Spartoi et les Shi’ar. Promettant de revenir la chercher une fois la guerre terminée, il lui effaça la mémoire afin de lui éviter d’avoir le cœur brisé.

Jason de Spartoi et son fils

Pas grand-chose à voir donc avec la planète dévoreuse de monde du film.

James Gunn revient donc sur ce changement majeur dans le film, qui n’a pas manqué de surprendre quelques fans :

'Je savais avant le film qui était son père, genre je savais qu’il venait du ciel, qu’il avait un grand pouvoir. J’ai en réalité décidé de mélanger l’histoire d’Ego et de Jason dès le premier film. Je n’avais rien dit à Kevin Feige… Mais il a toujours été entendu qu’il serait le grand méchant du deuxième volet. Et je voulais qu’il soit vraiment méchant'.

Il est vrai que Gunn n’a pas manqué son coup la dessus. Non seulement, il souhaite annihiler des milliards de gens mais il a aussi tué la mère de son propre fils, Meredith Quill. Niveau bad guy, le mec fait fort.

'J’avais tout prévu depuis le premier film. Dans la première scène du film, quand Meredith parle d’un être de lumière en parlant du père de Peter, elle parle de Ego, l’homme qui l'a assassiné'.

Meredith Quill

Le réalisateur revient aussi sur la relation entre Ego et la mère de Peter Quill.

'Je pense qu’il l’aimait. Il est capable d’éprouver des sensations humaines. Il aime l’expérience. Il peut ressentir l’amour mais sans en comprendre le but et la signification. Je me suis amusé en réalité à tromper le spectateur tout au long des deux films. Au départ, la relation la plus importante pour Peter est sa relation avec sa mère. Sa relation avec Yondu est conflictuelle. En avançant dans le récit, on découvre qu’il a un père, Ego, qui se révèle être quelqu’un de bien, de touchant. Star-Lord a enfin un géniteur. Puis on se rend compte qu’en fait c’est un salaud sans scrupule. Et finalement, la seule relation paternel qu’il n’ait jamais eu est celle avec Yondu. '

Honnêtement on préfère la version du film...