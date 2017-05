X-Men The New Mutants : des actrices de Games of Thrones et Split au générique de la série événement

Les Nouveaux Mutants promet du très bon et les deux nouvelles arrivantes ne font qu'enfoncer le clou...

Marvel est décidément la poule aux œufs d’or de la plateforme de distribution la plus célèbre du monde. Après les Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist et bientôt The Punisher et The Defenders, Netflix compte bientôt adapter les New Mutants.

C’est qui ça les News Mutants ? Comme son nom l’indique, il s’agira d’une nouvelle génération de mutants. Exit les Wolverine, Cyclope, Jean Grey and co… Virons les vieux et place aux jeunes ! Mais attention, qui dit film autour d’adolescents ne dit pas pour autant propos sucré et ton un peu niais. Parce que le comics se voulait franchement sombre et assez torturé, mettant en exergue les problèmes du quotidien que pouvaient rencontrer ses jeunes aux capacités hors du commun.

On savait déjà que le poste de réalisateur serait confié à Josh Boone, plus connu pour son drame adolescent Nos étoiles contraires. Un choix intéressant du fait de la capacité du bonhomme à savoir tisser des liens forts entre ses personnages et dessiner des protagonistes attachants. Ce projet pourrait s'inscrire dans la continuité du travail initié par Matthew Vaughn sur ses X-Men, à savoir une vraie bouffée d'air frais et redynamiser uen franchise qui s'essouflait quelque peu.

Bref, aujourd’hui on a la confirmation de la présence au casting de Maisie Williams et de Anya Taylor-Joy. Deux visages connus du grand public. La première pour son rôle d’Arya Stark dans la méga série Game of Thrones. La deuxième a été la révélation dans le Split de Shyamalan. Taylor sera ‘Magik’ une super-héroïne originaire d’ex URSS capable d’user de disques de téléportation et de sorcellerie. Maisie ‘Arya Stark’ sera quant à elle Wolfsbane, une fille pouvant se transformer en loup-garou.

Un tournage programmé pour le 13 avril 2018.