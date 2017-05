Sylvester Stallone et Jackie Chan font équipe pour botter le cul des terroristes !

Pour les amateurs de Fast & Furious et les frustrés d’Expendables, il n’y aura jamais assez de films d’action à l’ancienne. Ça tombe bien, la Chine pense à eux.

En effet, l’Empire du Milieu s’apprête à produire un de ses plus gros budgets à ce jour. Le film s’intitule Ex-Baghdad, coûtera dans les 80 millions de dollars d’après nos confrères de Deadline et réunira un casting qui sent bon l’action des années 80.

On y retrouvera en effet Jackie Chan et Sylvester Stallone, qui feront équipe contre de vilains terroristes Irakiens.

« Quand une raffinerie chinoise est attaquée à Mosul, en Irak, un mercenaire chinois (Jackie Chan) est appelé pour exfiltrer les ouvriers pris en otages. Il apprend alors que les assaillants ont en réalité l’intention de dérober une fortune en pétrole et s’allie avec un ancien marine américain pour les arrêter (Sylvester Stallone). »

Avec un pitch comme ça, on espère que ces deux légendes du cinéma d’action vont nous en mettre plein les yeux. C’est Scott Waugh qui se chargera de mettre en scène la chose, qu’on espère un peu plus rythmée et intense que son (pas si mauvais) Need For Speed.

On ignore encore quand Ex-Baghdad pointera le bout de son canon, mais on va le zyeuter de près.