Justice League : Diane Lane prévient que le film sera moins bon qu'Avengers

C’est ce qu’on appelle marquer un but contre son camp. Durant une interview, Diane Lane a prévenu que Justice League ne serait pas aussi bon que les Avengers de Marvel.

Chez Warner, on doit s’arracher les cheveux. Alors que le studio tente de rassembler le public sous la bannière des héros DC Comics après plusieurs tentatives inégales (et Wonder Woman pourrait bien être le premier succès global du studio dans le domaine), les enjeux autour de son futur Justice League sont énormes. Alors que le film, attendu pour le mois de novembre, entame progressivement ce qui se transformera en marathon promotionnel, une des comédiennes de Zack Snyder vient de jeter un gros pavé dans la mare.

"Tu es sûr, tu ne veux pas rejoindre les Avengers mon choupinou ?"

Diane Lane, l’interprète de Martha Kent, était sur le plateau de Watch What Happens with Andy Cohen, quand on lui a demandé si elle pouvait révéler de nouveaux éléments de l’intrigue, et si le blockbuster de Zack Snyder serait meilleur que le Avenger de Marvel. Sa réponse a été sans appel.

« Non, et non. De peu, mais je suis honnête. J’ai horreur de décevoir. »

On saura gré à Diane Lane de ne pas se lancer dans un laïus promotionnel absurde, mais annoncer six mois avant la sortie de Justice League que le métrage ne sera pas au niveau d’une production Marvel datant d’il y a quelques années, ce n’est pas franchement un choix stratégique évident.

Surtout que le film étant encore en post-production, on doute sérieusement qu’un des seconds rôles du film ait pu en voir une version définitive… Bref, on attend toujours de pied ferme le métrage signé Zack Snyder.

"Flute, j'aurais dû la laisser crever"