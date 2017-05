Le reboot d'Hellboy arriverait plus vite que prévu

Ah bah, c'est sûr, maintenant qu'on est énervés, autant tout balancer, de toute façon ça ne pourra pas nous faire enrager davantage puisque le mal est fait. Mais quand même, on l'encaisse mal cette histoire.

Non parce que bon, on a beau se prendre de nouvelles du reboot d'Hellboy à une fréquence quotidienne, il y a des choses qui ne se font pas et Mike Mignola et Neil Marshall ont intérêt à nous pondre un sacré chef-d'oeuvre pour faire passer la pilule. Parce que, si vous n'étiez pas au courant, Hellboy revient pour une toute nouvelle aventure, Rise of the Blood Queen, mais sans Del Toro ni, Ron Perlman, remplacé par David Harbour.

Tandis qu'hier on apprenait de la bouche du scénariste que le film sera plus sombre et cruel que les précédents, justifiant ainsi sa classification R, aujourd'hui nous avons droit à une autre nouvelle, concernant le tournage lui-même. En effet, si l'on en croit le journaliste du Hollywood Reporter, Borys Kit, le film pourrait se tourner très rapidement, ainsi qu'il la révélé sur son compte Twitter :

"#HellboyReboot pourrait arriver bien plus tôt que vous ne le pensez. Les producteurs aimeraient pouvoir commencer le tournage à la mi-septembre. (S'ils le feront est une autre histoire)."

Donc voilà, les choses se précipitent pour le reboot et on ne peut s'empêcher de partager avec vous la vision d'un artiste australien, BossLogic, qui a imaginé avec le site Comicbook à quoi pourrait bien ressembler le nouveau look du héros. Et on précise qu'il ne s'agit pas là d'un artwork officiel.