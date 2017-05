La suite de The Strangers a trouvé la remplaçante de Liv Tyler

Après une grosse incertitude durant des mois, nous avions enfin eu en février dernier la confirmation que la suite tardive de The Strangers se tournerait bien cet été. Et le film crée aujourd'hui la surprise avec sa première annonce de casting.

Il aura donc fallu presque 10 ans pour que The Strangers ait enfin droit à sa suite. Pourtant, il ne s'agit pas non plus d'un film doté d'un énorme budget, et la suite a toujours été prévue sur le même modèle, donc on ne comprend pas vraiment ce qui a pu lui prendre autant de temps avant de se concrétiser. Bon, après, c'est sûr que la banqueroute récente du studio Relativity Media n'a pas facilité les choses, mais cela n'explique pas tout.

Mais bon, le plus important est là, le film se tournera finalement à partir du 30 mai prochain et, si Bryan Bertino ne le mettra pas en scène, puisqu'il passe la main à Johannes Roberts, il reste cependant très impliqué dans le projet puisqu'il en assure à la fois le scénario et une partie de la production. Et nous découvrons enfin qui sera l'héroïne du film et c'est une grosse surprise.

En effet, après Liv Tyler dans le premier, c'est à présent au tour de Christina Hendricks de souffrir mille morts pour espérer sortir vivante de sa rencontre avec les gens étranges. Révélée par Mad Men, tout aussi marquante dans Drive et attendue dans le prochain film de Brian de Palma, l'actrice est un choix solide : on espère bien qu'elle nous livrera encore une sacrée prestation dans ce film qui, rappelons-le, changera quelque peu la donne comparé au précédent puisque cette fois il sera question d'une famille en voyage qui a la très mauvaise idée de passer une nuit dans un trailer park après une panne de courant. Et c'est évidemment à ce moment précis qu'apparaissent les trois psychopathes du précédent film et qui semblent bien décidés à leur faire vivre un enfer.

On croise donc les doigts pour que ce nouvel opus soit au minimum à la hauteur du très sympathique film original.