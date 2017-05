Dwayne Johnson, bientôt Président des Etats-Unis ?

The Rock est partout, ça on le savait déjà. Mais la plus grande star d'action actuelle ne se cantonne peut-être plus uniquement au cinéma et semble décidé à vouloir sauver le vrai monde aussi.

Les acteurs politiciens, généralement ça donne des résultats étranges. Prenez Schwarzenegger par exemple, période Governator, ou Ronald Reagan, ou encore Jesse Ventura. On ne sait jamais s'ils sont élus pour leurs idées ou pour leur popularité. Un peu comme chaque politicien en fait. Mais il est vrai que la tentation de se lancer dans les vraies choses qui peuvent détruire ou sauver le monde quand on a fait le tour de la question au cinéma est conséquente.

Et Dwayne Johnson n'y fait pas exception. Le magazine GQ vient en effet de révéler que le comédien le plus fort du monde libre se disait ouvert à entrer en campagne présidentielle et même que la perspective l'amusait beaucoup. Et The Rock lui-même en avait déjà parlé au Washington Post quelques mois plus tôt :

"Je pense que c'est une possibilité réelle. Il y a un an, l'idée a commencé à grandir de plus en plus. Elle s'est ancrée avec beaucoup de sérieux ce qui m' a poussé à réfléchir à la question et à donner une réponse qui soit à la fois vraie et respectueuse."

Si les prochaines élections ne sont pas avant trois ans et demi, The Rock pourrait très bien créer la surprise et se présenter à son tour. Mais un mystère demeure toujours, on ne sait pas de quel bord il est. Démocrate ou républicain ? Mytère, puisque le comédien s'est toujours abstenu de commenter la politique dans ses interviews et durant la promotion de ses films, à l'exception celà dit d'une vive critique concernant la politique récente de Trump sur l'immigration, ce qui ne révèle pas grand chose, vu l'énormité du truc. Mais peut-être la réponse se trouve-t-elle dans ses films, allez savoir.

The Rock Président ?