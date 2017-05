Le remake de Suspiria a enfin trouvé son compositeur

Au rayon des remakes inutiles et qui font bien flipper, il est temps de reparler de celui de Suspiria, le chef-d'oeuvre baroque de Dario Argento et qui devrait sortir sur nos écrans le 13 octobre prochain.

On en entend parler depuis des années, il a déjà failli se faire plusieurs fois et cette fois, on ne va malheureusement pas y couper, d'autant que le tournage est terminé depuis un long moment et que le film est quasiment fini. Le Suspiria version Luca Guadagnino devrait cependant se démarquer de son ainé, ne serait-ce que par son traitement visuel, inimitable et tellement ancré dans une époque et un courant artistique qu'il serait totalement stupide d'essayer de le reproduire aujourd'hui.

Par contre, l'autre grande question que ce remake soulevait concernait sa musique. En effet, le film original vaut tant par ses images que par sa partition musicale, un véritable joyau d'ambiance ésotérique que l'on doit au légendaire groupe italien Goblins, qu'on ne devrait même pas avoir à vous présenter. La B.O. contribuant énormément à l'atmosphère du métrage, nous étions très impatients de savoir qui allait s'en occuper pour cette nouvelle version.

Et c'est donc avec une grande surprise que nous découvrons l'annonce de Frenesy Film and Mythology Entertainment qui vient de dévoiler que l'heureux élu était donc Thom Yorke, leader du groupe Radiohead. Un choix des plus surprenants et intéressants, qui fait d'ailleurs la joie du réalisateur :

"L'art de Thom transcende la période contemporaine. Avoir le privilège de sa musique et de son son sur Suspiria est un rêve qui se réalise. La profondeur de sa création et sa vision artistique sont tellement uniques que notre film va profondément résonner avec son public. Notre but est de faire un film qui soit une expérience perturbante et métamorphosante. Et pour cela, on ne pouvait pas trouver meilleur partenaire que Thom Yorke."

Et, pour une fois, on serait plutôt d'accord avec lui, Yorke peut vraiment apporter une ambiance unique au film, comme les Goblins à l'époque. En tout cas, ça nous ferait presque attendre ce remake avec impatience, c'est vous dire...