Bumblebee part à l'assaut des Nazis dans la nouvelle affiche de Transformers 5

Oh dites donc, mine de rien, Transformers : Le Dernier Chevalier sort bientôt au cinéma, le 28 juin prochain pour être précis, et cela veut dire qu'il serait peut-être temps de reprendre le bourrinage de sa promo.

Et ça tombe bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Parce que la grosse difficulté de ce nouvel opus, c'est qu'il s'annonce quand même vachement plus complexe que les précédents. Pensez-donc, une virée dans l'espace, les légendes arthuriennes, la Seconde Guerre Mondiale et au milieu de tout ça, Mark Wahlberg, forcément, ça annonce un gros bordel en perspective. Surtout qu'on n'a pas encore parlé des explosions et, tout le monde le sait, c'est ce qu'il y a de plus important dans épisode de Transformers. (et dans la filmo de Michael Bay en général d'ailleurs)

Comme on peut décidément compter sur la Paramount dans ce genre de situations, voilà que le distributeur vient de sortir une superbe affiche du film, traitant enfin d'un de ses aspects qu'on attend le plus, les Nazis. Et là, ils s'apprêtent à prendre méga cher puisqu'un Bumblebee ultra badass est à la tête d'une escouade de soldats, prêt à foncer dans le tas pour faire de la purée allemande, et comme en plus il y a des flammes, c'est dire s'ils sont mal barrés.

Bon, alors, on vous prévient quand même que le film risque de prendre de très légères libertés avec la réalité historique, donc on déconseillaera évidemment aux plus jeunes de nos lecteurs de le prendre comme référence pour écrire leur exposé sur la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Parce que, et ça va certainement vous surprendre, ça ne s'est pas exactement passé comme ça.

Pour le reste, on peut évidemment s'attendre à de la pétarade ininterrompu pendant au moins deux heures 40 avec des morceaux de scénarios de temps à autre parce qu'ils trainaient dans le coin et surtout, surtout, de grosses explosions au ralenti.