Alien Covenant dévoile une naissance sacrément gore en vidéo !

Attention, si vous n’avez pas encore vu Alien : Covenant, on vous recommande de fuir cette news, qui contient un énorme SPOILER.

Depuis des semaines, on sait que Ridley Scott nous prépare une sanglante surprise avec l’arrivée dans la mythologie Alien des Neomorphes, variante pas franchement amicale de la terrible créature qui a fait la réputation de la saga.

On vous annonçait il y a peu que la production du film avait concocté un petit bonus des familles : la naissance, à 180° et en vision subjective d’une de ces sales bêtes. Voici donc l’occasion de découvrir in situ l’avènement du Neomorphe, qui va faire passer un sale quart d’heure à l’équipage du Covenant, dont Michael Fassbender.

On espère que vous avez le cœur bien accroché.