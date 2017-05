Hellboy : le spin off génial et avorté prévu par Universal

Hellboy est l'un des héros les plus cool de la littérature à bulles, et c'est avec regret que nous apprenons l'avortement d'un des projets les plus excitants...

On en apprend tous les jours sur le garçon provenant de l’Enfer. Hellboy 3 ne verra (pour l’instant) jamais le jour, David Harbour reprendra le costume du gros costaud tout rouge, Neil Marshall tiendra la caméra pour ce qui s’annonce être un reboot des deux précédents volets. Bref, Guillermo Del Toro s’est fait déposséder de son bébé. Non pas que Harbour soit un mauvais choix, avec son faux-air du mec du Palmashow, il est plutôt bon acteur, dégage un certain charisme et est taillé pour le rôle. Idem pour le britannique Neil Marshall qui s’était illustré avec The Descent, Centurion et plus récemment la réalisation de Westworld.

Neil Marshall sur Westworld

Comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seul, on n’apprend jamais aujourd’hui qu’un spin off était dans les tiroirs d’Universal depuis un petit moment. L’histoire aurait été centrée sur Abe, compagnon d’infortune du démon cornu, qui serait devenu une fenêtre sur l’arc narratif de la princesse et du prince Nuada, antagonistes attachants et maudits des secondes aventures d’Hellboy. Ce dernier aurait été présent mais dans un second voir troisième rôle.

Le scénariste du premier opus Peter Briggs décrit même ce qu’il avait en tête :

« Nous avons retravaillé et développé le projet. L'histoire avait une sorte de structure "Highlander". En entrant dans leur nouveau bureau pour le siège de la recherche et des défenses paranormales au Colorado, Abe est encore troublé par sa connexion psychique avec Princess Nuala de Hellboy II, il veut en savoir plus sur l'histoire de Nuala et Nuada. » On se souvient qu’Abe n’avait pas été insensible au charme de la princesse Nuada, avant que le destin ne les sépare. Le projet avait même un titre : ' Silverlance : From the Files of The B.P.R.D'.

Selon le scénariste, on aurait vu le duo au sang royal parcourir l’Histoire, rencontrant les grandes figures de la Seconde Guerre Mondiale, de la guerre d’Espagne… Il ajoute même : 'La situation devenait critique au B.P.R.D. Colorado et l’agence se devait d’utiliser le gant de Raspoutine du premier film. Hellboy apparaitrait même le temps d’un cameo. Si cela avait été couronné de succès, il aurait été le premier d'une série de From The Files Of The B.P.R.D. projets'. Bref, on aurait adoré voir un spin-off sur le couple princier puisqu’il y avait vraiment matière à développer leur histoire. Shakesperien, tragique, voué à un destin funeste, ils auraient été parfaits. Chez Ecran Large, on propose une minute de silence pour un film qui aurait été sûrement génial mais qui restera hélas simple objet de fantasme...