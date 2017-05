On en sait un tout petit peu plus sur le reboot d'Hellboy

Il y a des journées où on préfèrerait rester couché plutôt que de se prendre de mauvaises nouvelles dans la tronche. Et on vous avoue qu'on a encore un peu les joues qui piquent depuis l'annonce d'hier. Et vous aussi apparemment.

S'il y a bien un truc que l'on déteste dans la vie, c'est se faire prendre pour une buse. Et le problème, c'est que là, c'est plus qu'une impression malheureusement. Alors qu'on a fantasmé pendant des années sur un hypothétique Hellboy 3 qui viendrait conclure la trilogie prévue au départ par Guillermo Del Toro, voici que l'on s'est pris un bon gros glaviot crémeux au visage avec l'annonce du reboot de la franchise.

Le pire, c'est qu'on ne peut même pas parler d'une énorme trahison du matériau original par un studio peu scrupuleux puisque c'est Mike Mignola lui-même, le créateur du personnage, qui a révélé l'information. Et tant pis pour le respect des fans. Pour ce que l'on en savait il y a quelques heures, le film serait donc classé R, réalisé par Neil Marshall et aurait David Harbour en héros rouge. Le problème c'est que, si on ne se sentait pas à ce point trahi, on aurait trouvé l'idée absolument géniale.

Mais parce qu'il faut bien s'y faire, qu'il faut mettre immédiatement en route le processus de résilience et aller malgré tout de l'avant, voici que le Hollywood Reporter a apporté quelques informations supplémentaires sur ce qui nous attend. Oh, rien de bien dingue hein, mais juste ce qu'il faut pour nous faire comprendre que toutes nos protestations n'y changeront rien, le film se fera quoi qu'il arrive.

Ainsi nous apprenons que le studio Millenium est actuellement en pleines négociations pour coproduire le film avec Lary Gordon et Lloyd Levin au tiroir-caisse, qu'il s'adjoindra les services de trois scénaristes pour nous donner la meilleure histoire possible, dont Mignola lui-même, et qu'enfin un titre a été révélé. Le reboot s'appellera donc Hellboy : Rise of the Blood Queen.

Donc voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir pour le moment. On vous laisse, faut qu'on retourne pleurer. Non, vraiment, ça passe pas.