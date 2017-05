Transformers 5 : cours d'histoire dans un teaser explosif !

Transformers 5 promet d'être l'apogée de la saga, qui soulève autant d'interrogations que d'attentes des fans...

Transformers : The Last Knight pourrait bien être le plus impressionnant de toute la saga. Un retour au mythe des robots géants, Optimus qui se range du côté des bad guys, Anthony Hopkins, des secrets enfouis depuis la nuit des temps. Bref on est en droit d’attendre du lourd de la part de ce bon Michael Bay. Parce qu’apparemment les colosses d’acier ne datent pas d’hier. Etonnant qu’on n’en ait jamais parlé dans les manuels d’histoire-géo, puisque les gars sont là depuis le Roi Arthur.

Combattant les samouraïs ou les nazis, les transformers sont donc intervenus dans moult conflits dans l’Histoire. Le film promet un casting humain assez propre puisque Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Stanley Tucci, John Goodman, John Turturro et, ce ne sont que des rumeurs, mais peut-être Jean Dujardin. Rendez-vous le 21 juin porchain !

L’histoire revue par les Transformers, c’est ici :