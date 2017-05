Et si Thor : Ragnarok accueillait un personnage que personne n'a envie de revoir ?

Thor : Ragnarok sortira sur nos écrans le 25 octobre prochain et on est très impatients de le découvrir tellement le film a l'air bizarre comparé ax précédents. Et apparemment, nous ne sommes pas au bout de nos surprises.

Qui eut cru il y a encore trois ans que Les Gardiens de la Galaxie auraient un tel impact sur le MCU ? Alors que Marvel prenait les choses très au sérieux, pour ne pas dire au premier degré par moments, voilà que James Gunn est venu mettre son petit bordel en y ajoutant son grain de folie. Et tant mieux quelque part. Il n'empêche que cela a eu des conséquences plutôt inattendues sur l'univers tout entier et sur Thor en particulier.

La nomination de Taika Waititi au poste de réalisateur nous avait déjà mis la puce à l'oreille, Thor : Ragnarok opère un petit virage dans la façon d'aborder le personnage. Ayant probablement pris conscience entre deux films qu'il pouvait aussi s'amuser, le Dieu semble revenir pour une ultime aventure "solo" en mode déconne et grosse action bourrine, facilité il est vrai par un scénario se déroulant sur une autre planète avec un Hulk gladiateur et un nouvel environnement propice à la grosse blague.

Cela signifie aussi que ce que nous avons vu de lui dans les deux films précédents risque de passer à l'as et notamment sa nana terrienne, Jane Foster qui devrait être totalement absente du film. Sauf que c'est pas sûr. En effet, dans un tweet récent, Taika Waititi vient de semer un gros doute dans l'esprit des fans en publiant deux photos de Natalie Portman, l'une tirée de Leon et l'autre de Où le coeur nous mène, accompagnées d'une simple phrase :

"Faites attention aux signes. #Ragnarok."

Faut-il y voir là un indice sur la présence de Jane Foster dans l'arène de la Planète Hulk alors même que Natalie Portman avait déclaré il y a quelques mois qu'elle quittait l'univers Marvel et que c'était très bien comme ça? Ou alors, Waititi est-il en mode "rien à foutre" et nous balance-t-il des fausses pistes comme ça, à la volée, pour nous perdre et générer une attente qui, de toute façon, n'a pas besoin de ça pour exister ? Mais quand on se rappelle que le film part actuellement en reshoot, on se dit qu'une petite apparition de Jane Foster serait tout à fait possible...