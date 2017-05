Blade Runner 2049 : le nouveau trailer plonge Ryan Gosling et Harrison Ford dans un futur cauchemardesque

Avec Blade Runner 2049, Denis Villeneuve s'attaque à rien moins qu'un des plus importants films de science-fiction, chef d'oeuvre de Ridley Scott adapté du texte visionnaire de Philip K. Dick, dont les thèmes et l'esthétique visionnaire ont balisé des décennies de créations cinématographiques.

À l'occasion de sa première bande-annonce en bonne et due forme, cette séquelle tardive, qui nous arrive plus de 30 ans après son modèle, s'efforce aussi bien de donner des gages de fidélité que de proposer un nouveau souffle à une mythologie aussi dense que mystérieuse. Et avouons que pour le moment, le film parvient à nous proposer une succession d'images et de scènes particulièrement alléchantes, dans lesquelles on a bien du mal à distinguer une intrigue claire, ce qui nous rassure un peu.

Disons que de toute évidence, Ryan Gosling interprète un Blade Runner dans la lignée de celui joué jadis par Harrison Ford, et qu'une enquête pour le moins existentielle va l'amener à chercher l'ancien policier disparu. On suppose que cette quête aura comme toujours trait à la nature de l'existence et du libre-arbitre, dans un monde où la frontière entre humains et androïdes semble encore plus ténu que d'ordinaire.

Sans surprise, la mise en scène glaciale de Denis Villeneuve trouve ici un terrain de jeu parfaitement adapté, et on constate que le cinéaste canadien paraît se glisser sans mal dans le canon esthétique et le tempo très particulier de Blade Runner. Reste à savoir si le fait de se greffer à un univers pré-existant et très codifié lui permettra de proposer un scénario mieux tenu qu'à l'accoutumée, la structure narrative n'étant traditionnellement pas son fort.

Verdict au mois de novembre !