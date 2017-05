Ben Affleck restera-t-il The Batman ?

Ce n'est pas qu'on aime particulièrement taper sur Warner et DC Comics, mais la manière dont est gérée le DCU est assez symptomatique de la nouvelle politique des studios dès que l'on parle de grosse franchise.

Si Marvel s'est positionné dès le départ avec un plan bien précis en tête et s'étalant sur plusieurs années, on a l'impression que, de son côté, DC fonctionnait un peu plus en temps réel, décidant de la suite des opérations en fonction des réactions du public et de la concurrence. Une façon de voir les choses qui en vaut bien une autre mais qui n'a pas vraiment porté ses fruits lorsque l'on regarde ses dernières productions.

Tandis que Wonder Woman s'apprête à débarquer dans nos salles le mois prochain et qu'Aquaman a enfin commencé son tournage, tous les regards se dirigent évidemment sur The Batman qui ne semble pas pouvoir sortir de l'impasse dans laquelle il s'est mis tout seul. Alors que Matt Reeves a repris les rênes du projet, remplaçant Ben Affleck à la réalisation, que le scénario est recommencé de zéro (et qu'on ne sait toujours pas si Deathstroke est dans le film), la sortie prévue le 1er septembre 2018 apparait de plus en plus comme illusoire.

Mais la grande question que tout le monde se pose concerne Ben Affleck lui-même. En effet, quelques rumeurs laissaient penser qu'il pouvait peut-être totalement abandonner le DCU, créant par la même occasion une onde de choc qui impacterait à la fois ce qui a déjà été accompli et ce qui reste encore à découvrir. Affaibli par l'échec de son dernier film Live by Night, et sa nouvelle cure de désintoxication, le comédien-réalisateur semblait perdu dans ses ténèbres. Et comme il ne réagissait pas publiquement aux différentes rumeurs, nous restions dans le flou.

C'est donc avec un énorme soulagement que nous apprenons qu'il est toujours à bord du DCU et qu'il vient même de retrouver le chemin de la salle de sports, si l'on en croit le journaliste de The Wrap, Umberto Gonzalez, qui a porté la bonne nouvelle au micro d'Heroic Insider :

"On vient juste de me dire que Ben Affleck a recommencé son entrainement pour le rôle. Vous savez qu'il y avait des rumeurs comme quoi il allait laisser tomber et qu'il abandonnerait le rôle ? C'est totalement faux, il se remet en forme."

Et c'est probablement la meilleure nouvelle que nous ayons eu concernant The Batman depuis bien longtemps et nous en sommes ravis. Parce que bon, mis à part Affleck, qui pourrait incarner un Dark Knight aussi solide en ce moment ? Franchement, on ne voit pas.