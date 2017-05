Christopher Nolan part en guerre dans la première bande-annonce somptueuse de Dunkerque

Avec Dunkirk, Christopher Nolan a plusieurs défis à relever… Et la première bande-annonce du film nous promet un spectacle à la hauteur.

Retrouver un récit « réaliste », relever le challenge d’emballer un film de guerre capable de retranscrire la violence des affrontements malgré un classement PG-13, s’inscrire dans un genre aux illustres modèles, narrer un récit complexe via trois points de vue différents et tenir son rang de roi du blockbuster « intelligent »… Une chose est sûre, Christopher Nolan ne craint pas les défis.

Et dans le premier véritable trailer de Dunkirk, il faut bien avouer que le metteur en scène nous donne de quoi saliver. Grâce à un montage métronomique, une photographie superbe, un casting en or et des plans souvent somptueux, il nous fait une belle promesse.

Situé lors de la retraite de Dunkerque, le métrage racontera comment les soldats britanniques, coincés entre le pilonnage des troupes allemandes et les eaux glacées de la Manche, sont finalement parvenus à rejoindre le Royaume-Uni, empêchant in extremis les forces de l’Axe de détruire ce qui constituait alors la principale force militaire d’opposition à l’Allemagne Nazie.

Sorte de Berezina britannique, cette facette relativement peu connue de l’Histoire a tout pour nous réserver quelques très beaux moments de dramaturgie, portés par Tom Hardy, Kenneth Branagh, Cillian Murphy ou encore Mark Rylance.

Débarquement prévu en juillet.