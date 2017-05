Alien Covenant : les premières réactions viennent de tomber !

Si on n’a pas encore le droit de vous parler d’Alien : Covenant, nos confrères d’outre-Atlantique ont eu l’occasion de voir le film et de dévoiler leurs premières impressions sur les réseaux sociaux.

Si les retours d’avant-première, savamment orchestrés par les studios depuis quelques années, sont généralement l’occasion d’entendre des nuées d’avis de ravis de la crèche convaincus d’avoir découvert un chef d’œuvre terminal, il semblerait que la parole ait été plus libre, ou moins filtrée à l’issue de la projection.

En effet, le discours tenu par de nombreux spectateur d’Alien : Covenant ne ressemble pas trop aux nuées de compliments aveugles auxquels nous ont habitués les studios. Par conséquent, les déclarations globalement très enthousiastes sans être dithyrambiques n’en paraissent que plus sincères et excitantes.

« Trop chanceuse ! Ce soir j’ai pu saluer mon héros Danny McBride et voir Alien Covenant. Foutrement épique et exactement ce qu’on en attend. »

So lucky! Tonight I said hi to my hero @dannymcbride_ & saw #AlienCovenant. Fricking epic & exactly what you want it to be @20thcenturyfox pic.twitter.com/yn9fjJEmmn — Anastasia Takis (@AnastasiaTakis) 4 mai 2017

« Je ne pense pas que tout le monde aimera Alien : Covenant. Certains le détesteront sans doute. C’est un film complexe et vous en parlerez longtemps après être sorti de la salle. »

I don’t think everyone will love Alien: Covenant. Some will probably hate it. It’s a complex film and one you’ll be talking about after. — Paul Shirey (@arcticninjapaul) 4 mai 2017

« Alien Covenant passe à toute vitesse. Il ravira les fans. Beaucoup d’éléments classiques, sombres, gores parfois. Critique complète dimanche. »

#AlienCovenant flew by. It will please fans. Lots of classic touches, dark, gruesome at times, of course! Full review on Sunday. — Hero Collector (@HeroCollector_) 4 mai 2017

« Un peu assommé. Alien : Covenant, c’est un neuf avec du vieux et pourtant j’ai aimé. »

Well, a little overwhelmed, #AlienCovenant is more of the same and yet I loved it. Thank you for the evening @20CenturyFoxUK @AlienMoviesUK — Ben Jennings (@BJ667) 4 mai 2017

« Premières impressions. Plus satisfaisant que Prometheus. Dernier acte un peu bordélique qui rappelle Aliens le Retour. Aimé le casting et les personnages. »

First impressions. More satisfying than Prometheus. Last act little messy re: the Aliens. Loved the cast and characters. #AlienCovenant — Aaron Percival (@_CorporalHicks) 4 mai 2017

« Définitivement meilleur que Prometheus, le film ramène enfin l’horreur dans la franchise. Mortellement beau et mystérieux. »

Verdict dans les salles le 10 mai, date de sortie française du nouveau film de Ridley Scott.