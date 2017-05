Star Wars : Danny Trejo dévoile la vidéo de son casting pour le rôle de Princesse Leïa

Le saviez-vous ? Danny Trejo, le Machete de Robert Rodriguez, a bien failli être la Princesse Leïa de George Lucas, comme il vient de le prouver en vidéo.

Dans une galaxie lointaine, très lointaine, le spécialiste des séries B et des rôles de sales types armés jusqu’aux dentsa bien failli piquer son rôle à Carrie Fisher, comme le prouvent cette vidéo très rare, de l’audition passée dans les années 70 par Danny Trejo.

Bon ok, on vous raconte absolument n’importe quoi. Il s’agit en réalité d’une petite blague publiée par l’acteur à l’occasion de la célébration Star Wars du 4 mai, connue sous l’appellation May the 4th Be With You. Il y déclame la célèbre réplique de Leïa.

En tout cas, que la Force soit avec vous.