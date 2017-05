Alien Covenant : un nouvel extrait et un cadeau bien sympa de Walter !

C'est énervant Alien Covenant. Plus on en voit, moins on en sait...

Alien : Covenant ou quand la promo d’un film devient une orgie de spoils. En mettant bout à bout les teasers et bandes annonces, on peut déjà retracer tout le film, sans pour autant y comprendre quelque chose. Paradoxalement, plus on nous en montre, plus le mystère s’épaissit. Car les différents extraits qui nous ont été divulgés soulèvent davantage de questions qu’ils nous donnent de réponses.

Livraison quotidienne promotionnelle oblige, on a droit une sympathique nouvelle vidéo bien flippante. Et là pas de spoils, rien. Vous pouvez donc y aller en toute tranquillité.

Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, Fox nous permet de créer notre propre ‘Walter’ dans une interface assez bien fichue : https://www.meetwalter.com/

Gadget amusant qui vous enlèvera cinq minutes de votre productivité quotidienne. Mais bon on s'amuse comme ont peut.

Un film méga attendue car il s'agit de la suite du film qui avait beaucoup divisé le public : Prometheus. Une horreur spatiale dans lequel on retrouvera entre autres James Franco, Danny McBride, Alex England, Michael Fassbender…

Rendez-vous mercredi prochain dans les salles. Rappelez-vous : au cinéma, tout le monde vous entend crier…