Brian de Palma enfin de retour avec un polar en Europe et un acteur de Game of Thrones

Brian de Palma sera de retour avec un thriller, porté par Nikolaj Coster-Waldau et Christina Hendricks.

À 76 ans, Brian de Palma n'a pas dit son dernier mot de cinéaste. Quatre ans après Passion, qui n'a convaincu ni le public ni la critique (sauf quelques uns, comme nous), le réalisateur culte prépare son nouveau film : un thriller avec Nikolaj Coster-Waldau, alias Jaime Lannister de la série Game of Thrones, et Christina Hendricks, révélée dans Mad Men.

The Hollywood Reporter annonce que le film, encore sans titre, suivra un policier danois qui recherche les meurtriers de son collègue. Il sera épaulé par la maîtresse de ce coéquipier, elle aussi policière. Une enquête qui les amènera en Scandinavie et en Espagne, tandis qu'un agent trouble de la CIA se mettra en travers de leur chemin.

Brian de Palma sur le tournage du mal-aimé Mission to Mars

Plus de dix ans après la déception Le Dahlia noir, Brian de Palma semble donc prêt à retrouver une production aux dimensions importantes. C'est aussi la preuve que malgré l'échec terrible au box-office de Passion, remake de Crime d'amour d'Alain Corneau avec Noomi Rapace et Rachel McAdams, le cinéaste culte de Body Double, Pulsions, Les Incorruptibles ou encore Mission : Impossible, a encore une place sur le marché du film.

Le thriller sera l'occasion pour Nikolaj Coster Waldau, révélé dans Game of Thrones, de redonner quelques nobles couleurs à sa filmographie après un mini-rôle dans Oblivion, Triple alliance ou encore l'affreux Gods of Egypt. La discrète Christina Hendricks, elle, confirme son appétit pour les cinéastes pretigieux après ses apparitions dans la sphère de Nicolas Winding Refn (Drive, The Neon Demon et Lost River de Ryan Gosling). Mais ce sera enfin l'opportunité pour elle de briller au premier plan.

Pour patienter, le documentaire De Palma de Jake Paltrow et Noah Baumbach, qui revient sur la carrière du réalisateur incontournable, est à voir ou revoir.

Nikolaj Coster Waldau dans Game of Thrones

Christina Hendricks dans Drive