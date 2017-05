Et si The Batman changeait de méchant et accueillait un revenant ?

Wonder Woman sort le mois prochain, Aquaman a enfin commencé son tournage et tout ça, c'est cool. Mais et The Batman alors ? Ça en est où cette histoire ?

Non parce que bon, en l'espace de quelques mois, The Batman est devenu un remake live des Feux de l'Amour et si c'est marrant cinq minutes, on s'inquiète quand même un peu au fond. Ben Affleck qui met des plombes à se décider pour réaliser le film ou pas, qui dit oui pour finalement laisser tomber au bout de quelques semaines tout en avouant qu'il sort d'une nouvelle rehab, avec à côté Joe Manganiello qui déclare qu'il n'est pas sûr de rester Deathstroke, jusqu'à l'arrivée de Matt Reeves en remplacement et le studio qui annonce que le film entier repart de zéro, y a franchement de quoi flipper.

Mais comme on n'en entend plus trop parler depuis quelques temps, on se disait naïvement que ça y est, cette fois c'était bon, tout ce beau petit monde s'était mis d'accord et qu'enfin le projet allait repartir du bon pied. Mais c'était sans compter Internet, les réseaux sociaux et l'hystérie qui entoure la moindre image postée par un comédien de renom. Alors on ne dit pas que ce qui suit est forcément vrai mais cela jette néanmoins un gros doute.

Il y a quelques heures, le comédien Josh Gad a posté une simple image sur son compte Twitter, dénuée de tout commentaire. Il s'agit d'une illustration du Pingouin, l'un des ennemis jurés du Dark Knight. En d'autres circonstances, on n'en aurait pas grand chose à faire sauf que dans le contexte, c'est assez intrigant. Immédiatement la communauté y a vu un signe : Josh Gad pourrait incarner le Pingouin. Mais où ?

Comme The Batman a été tout cassé pour renaitre, on pourrait penser qu'il ferait une apparition dans le film de Matt Reeves, surtout que la présence de Deathstroke n'est toujours pas confirmée. Il pourrait aussi intervenir dans le spin-off que prépare David Ayer, Gotham City Sirens ou encore dans le Batgirl de Joss Whedon, à moins qu'il ne s'agisse d'un teasing pour un nouveau dessin animé original auquel il prêterait sa voix. A ce stade, toutes les hypothèses se valent et peut-être même qu'aucune d'elles ne se vérifiera au final.

C'est vrai au fond, peut-être que Gad avait juste envie de poster une image du Pingouin comme certains inondent leur Facebook de chatons, parce qu'il aime beaucoup le personnage. Mais bon, on a quand même un gros doute. Ca cache forcément quelque chose.