Alien : Covenant dévoile un nouveau teaser très tendu et bien sale

Allez, courage, plus qu'une petite semaine à attendre et on pourra enfin découvrir Alien : Covenant dans nos salles de cinéma, si tant est qu'il restera quelque chose à découvrir. Parce que bon, la promo en a déjà montré beaucoup trop à notre goût.

C'est d'ailleurs une question à laquelle nous devrons forcément répondre à un moment ou à un autre : la promo d'Alien : Covenant est-elle vraiment allé trop loin ? Mais pour ça, il faut d'abord avoir vu le film ou avoir le droit d'en parler (vous le voyez le gros clin d'oeil, là ?). C'est pour ça que là, à moins d'une semaine de la sortie, on prend un maximum de pincettes quand on évoque le nouvel opus de Ridley Scott, parce qu'on ne veut pas que vous vous spoiliez trop et qu'après vous nous en vouliez. Parce qu'on vous aime tous. C'est aussi pour ça qu'on vous balance un bon gros Attention, SPOILERS avant d'aller plus loin.

Ok, c'est bon ? DONC, une semaine, c'est long, et il peut encore se passer plein de trucs et de machins d'ici là, comme un nouveau teaser du film par exemple. Et cette fois la Fox et Ridley Scott n'y vont pas avec le dos de la cuillière puisque nous avons droit à un passage particulièrement sanglant et qui ne laisse planer aucun mystère sur le fait que le film n'est pas à destination des enfants et des adolescents. Reprenant une des séquences que nous avions découvert en exclusivité en décembre dernier, la courte vidéo nous montre la naissance particulièrement graphique et douloureuse d'un néomorphe, créant ainsi la panique parmi les deux autres membres de l'équipage présente.

Comme on le voit, à la différence du xénomorphe qui s'extrait de la cage thoracique de son hôte, le néomorphe, lui, préfère passer par derrière, ce qui en fait un sacré petit vicieux. Nul doute que nous ne verrons plus jamais les colonnes vertébrales de la même manière à partir du 10 mai.

Bon allez, maintenant, on décide qu'on arrête de nous balancer des teasers ok ? Non parce que, si ça continue, on aura juste à les monter en une seule vidéo et on n'aura même pas besoin de se déplacer au cinéma pour découvrir le film.