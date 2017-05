Marvel encore une nouvelle série : Marvel's Runaways

Marvel a décidément les crocs en ce moment et plante ses graines un peu partout, comme Ego dans Les Gardiens de la Galaxie 2. Espérons juste que ça ne finisse pas de la même manière.

En quelques mois, Marvel a annoncé un paquet de nouvelles séries un peu partout à la télévision sur les plateformes digitales, et le pire c'est que le studio tient parole. Alors oui on a eu Legion, mais il faut s'attendre aussi à découvrir bientôt Cloak & Dagger, Gifted et New Warriors. Sauf qu'on en oublie une en chemin. Après ce n'est pas vraiment de notre faute non plus, faut dire que Marvel n'en a pas forcément beaucoup reparlé ces derniers temps.

En effet, au mois d'août de l'année dernière, le network Hulu avait annoncé fièrement avoir passé un deal avec Marvel pour produire le pilote de la future série Runaways inspiré du comics du même nom. Un show clairement destiné à un public adolescent puisqu'il met en scène six adolescents qui ne se supportent pas vraiment mais qui vont devoir s'allier parce qu'ils découvrent que tous leurs parents sont en fait des méchants. Oui, on a vu synopsis plus excitant et on a plus l'impression d'attendre une production Disney XD mélangé avec les Power Rangers (mais sans les costumes) qu'un nouvelle série de super-héros.

La nouveauté c'est que, lors de sa récente conférence de presse annuelle, le network Hulu a annoncé fièrement que Marvel's Runaways avait passé avec succès l'épreuve du pilote qu'une première saison avait été commandée, tout en dévoilant la première affiche de la série, histoire que l'on voit la tête de nos nouveaux héros. Et comme ce n'était pas suffisant, un premier teaser a même été diffusé.

Internet étant ce qu'il est, un petit malin assistant à la conférence a jugé bon de filmer le teaser avec son smartphone et de le balancer sur Youtube. Donc vous nous excuserez pour la qualité un peu minable de la vidéo hein. Plus en détails, la série est écrite et dirigée par les showrunners deNewport Beach et de Girlet la diffusion de Marvel's Runaways est prévue quelque part en 2018. Par contre, l'histoire ne dit pas si la vidéo a été captée sur ordre de Marvel et Hulu ou s'il s'agit d'un véritable acte subversif. Vu qu'elle est toujours en ligne, on pencherait plus pour la première option.