La Tour Sombre : le trailer annonce-t-il un univers étendu comprenant plusieurs romans de Stephen King ?

Si les fans du roman original sont actuellement en train de manger leur chapeau, le trailer de La Tour Sombre contient néanmoins quelques excitants mystères.

Parmi eux, on trouve notamment trois références claires à l’univers de Stephen King, littéraire comme cinématographique, qui laissent entendre que le blockbuster entend au moins respecter une donnée fondamentale de la saga. En effet, tout au long de La Tour Sombre, Stephen King a tressé un maillage passionnant avec l’ensemble de son œuvre. On y découvre ainsi des références, voire les origines de protagonistes issus de récits parallèles.

Et manifestement Nikolaj Arcel a repris cette orientation, comme nous le révèlent trois images de la bande-annonce. Dans la première, c’est rien moins que le terrifiant clown de Ça qui vient faire un clin d’œil, comme nous l’expliquions ICI.

On note également la présence de l’Overlook Hotel, lieu des abominables évènements relatés dans Shining.

Enfin, on a remarqué une inscription sur un mur que touche L’Homme en Noir, une inscription mentionnant Le Roi Cramoisi. S’il s’agit de l’entité la plus redoutable du monde de La Tour Sombre, c’est une créature mentionnée dans plusieurs romans du maître, qui pourraient également se voir connectés au film qui sortira en août.

Enfin, on ignore encore si le film fera le lien entre L’Homme en Noir et Randall Flagg, qui a connu diverses incarnations dans les écrits de King, la plus notable ayant sa place dans Le Fléau.

Le Roi Cramoisi