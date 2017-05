Dunkerque : un teaser avant la bande-annonce de vendredi

Tous les grands réalisateurs se sont frottés au film de guerre, c'est au tour de Nolan cette année...

Dès qu’un film de Nolan est annoncé, évidemment tout le monde est emballé. Parce qu’on dira ce qu’on voudra mais il fait clairement partie des plus grands réalisateurs de ce début de millénaire. Films d’auteur-blockbusters, intelligent, visuellement impressionnant, il est clairement établi qu’en une poignée de longs, l’anglais est rentré dans le panthéon des réalisateurs.

Pourtant pour son Dunkerque, on se pose encore pas mal de questions. Si dans la précédente bande-annonce, on retrouvait la patte de l’artiste (nuances de gris-bleus, plans serrés, paysages contemplatifs), on connait sa difficulté à mettre en scène les séquences de batailles (voir The Dark Knight). Qu'on se rassure, on en prendra toujours autant plein la vue.

Un film qui jouira d'un casting assez haut-de-gamme avec Cillian Murphy, Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh et, fait rare chez Nolan, un inconnu : Fionn Whitehead.

On en saura davantage avec la bande-annonce qui tombe vendredi. Pour patienter, on vous dévoile le teaser du jour.

e

D’accord, on n’y voit pas grand-chose mais on fait avec les moyens du bord aussi !

Débarquement prévu le 19 juillet 2017