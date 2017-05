Kingsman 2 : un nouveau teaser à 40° garantie pur malt

Même dans la promo, Kingsman : Le Cercle d'or se révèle original. Ils sont forts ces anglais quand même.

On va être honnête. Comparé à tous les blockbusters en latex qui vont débarquer, Kingsman : Le Cercle d'Or est clairement le film qui nous botte le plus. Pour plusieurs raisons. Parce que Matthew Vaughn est un très bon. Il l’a clairement démontré par le passé avec ses X-Men et son Kick-Ass, le mec a une énergie hors-du-commun et une inventivité folle. Parce que le casting reste au top avec Colin Firth, Julianne Moore, Channing Tatum, Halle Berry, Jeff Bridges et Taron Egerton pour ne citer qu’eux. Parce que le ton du film semble rester le même et le réalisateur anglais nous promet la même chose, mais en mieux.

Son premier Kingsman avait su apporter un vent de fraicheur au cinéma hollywoodien en concoctant une recette composée de fun, de violence outrancière, de pop colorée et d’un soupçon de politiquement incorrect irrévérencieux.

Après sa première bande-annonce façon grand-huit, on a droit aujourd’hui à un teaser nous présentant l’homologue américain de Kingsman : Statesman. L’agence Outre-Atlantique comportant dans ses rangs les sexy Channing Tatum, Halle Berry et le vieux sage Jeff Bridges, nous fait découvrir les coulisses de leur QG. Une base se situant dans une ancienne distillerie dans le Kentucky où les secrets de sa composition sont dévoilés dans une introduction décalée, drôle et bien explosive.

A l’image du bourbon que nous prépare Statesman, le film sera à coup sûr fort, fruité, savoureux et qui risque de nous faire tourner la tête.

Rendez-vous le 11 octobre pour déguster tout ça.