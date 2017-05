Rampage dévoile son synopsis officiel et la première photo de tournage de The Rock

A l'instar de Vin Diesel, The Rock n'a pas besoin d'attaché de presse pour parler de sa carrière puisqu'il le fait très bien tout seul. Et il faut lui reconnaitre un certain talent dans l'exercice. Comme ça, si Rampage se plante, la reconversion est toute trouvée.

Au fond, nous sommes des gens assez simples, pour ne pas dire simplistes parfois. Il suffit de placer "Dwayne Johnson" et "monstres géants" dans la même phrase pour qu'un émerveillement purement enfantin nous étreigne. Alors quand en plus on rajoute "jeu vidéo", autant dire qu'on voit les étoiles. Alors qu'on pensait à une mauvaise blague au départ, finalement The Rock est bel et bien en train de tourner l'adaptation du jeu vidéo ancestral Rampage où des grosses contrefaçons bousillaient de jolies villes américaines.

Et comme à son habitude depuis quelques temps, dès qu'il arrive sur un plateau de tournage, il en profite pour faire sa com' en postant sur ses différents comptes Instagram et Facebook des photos de ce qu'il y fait. Et on le remercie pour ça parce que grâce à lui, on est sûrs de toujours avoir du boulot. Après sa petite intervention d'hier, The Rock est donc de retour cette fois pour nous présenter le premier cliché de son impressionnante personne en costume et en compagnie du comédien Jason Liles en costume de performance-capture dans le rôle d'un singe qui devrait selon toute logique incarner son meilleur pote dans le film.

Et puisque ce n'est pas suffisant à notre bonheur, le studio New Line a, en parallèle, dévoilé le synopsis du film, histoire que l'on sache quand même de quoi il s'agit :

"Le primatologue David Okoye se tient à l'écart des gens mais partage un lien profond avec George, un singe argenté extrêmement intelligent dont il s'occupe depuis sa naissance. Mais une manipulation génétique transforme le pauvre animal en monstre géant et enragé. Pour bien empirer les choses, on découvre bientôt que d'autres prédateurs ont subi le même traitement. Alors que ces créatures détruisent l'Amérique du Nord, Okoye s'allie à un scientifique discrédité pour mettre au point un vaccin, se frayant un chemin au milieu d'un champ de bataille en constante évolution, pas seulement pour mettre un terme à la catastrophe mais également pour sauver la dangereuse créature qui était autrefois son ami."

Alors oui, c'est sûr, Rampage, c'est pas du Terrence Malick mais au fond ce n'est pas ce qu'on lui demande. Il faudra cependant prendre son mal en patience parce que le film n'est pas prévu sur les écrans avant le 20 avril 2018, mais quelque chose nous dit qu'on peut lui faire confiance pour tout péter sur son passage.