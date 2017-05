La Tour Sombre : des nouvelles images apocalyptiques avant le trailer de demain !

En attendant le trailer demain, on savoure ce qu'on peut...

Stephen King est décidément une ressource inépuisable d’adaptations. Alors que l’affreux Pennywise de Ça n’est toujours pas venu hanter les salles obscures hexagonales, on n’en finit plus de parler de La Tour Sombre. Saga de huit romans contant les pérégrinations du dernier pistolero à la recherche de la Tour Noire, les ouvrages mêlent à la fois western, fantasy et horreur. Vu l’ampleur de l’œuvre, des thématiques qu’elle recouvre, de l’épopée qui s’étale sur plus de vingt ans, on avait au moins besoin d’une trilogie pour mettre en image tout ça. Sans compter que le quatrième tome devrait voir le jour sous forme de série télévisuelle.

Si l'on connait les nombreuses pépites du cinéma (Misery, Carrie, Christine) extraits de l’encre de M. King, mais aussi les navets (Charlie, Carrie 2), on est en droit de se poser des questions. Surtout devant une œuvre réputée quasi-inadaptable.

Pour rappel on aura droit à Idris Elba en pistolero désabusé, Matthew McConaughey dans la peau du mystérieux Homme en noir, le tout mis en boîte par Nikolaj Arcel (Royal Affair).

En attendant le premier trailer qui tombe demain, on vous dévoile ces affiches en guise d’amuse-bouche. Sortie du film prévu pour 16 août 2017.

The Gun Slinger is here to protect his world, will he be able to protect ours? Be ready to step into the world beyond our own. Come back to this page and check out the first trailer for #DarkTowerMovie tomorrow. Une publication partagée par Columbia Pictures Philippines (@columbiapicph) le 2 Mai 2017 à 5h17 PDT

The Man in Black means business, he's here to take over. Be ready to step into the world beyond our own. Come back to this page and check out the first trailer for #DarkTowerMovie tomorrow. Une publication partagée par Columbia Pictures Philippines (@columbiapicph) le 2 Mai 2017 à 5h18 PDT