The Batman : le remplaçant de Ben Affleck prend enfin la parole

Alors qu’il parfait La Planète des Singes : Suprématie, Matt Reeves se prépare déjà pour The Batman, et vient d’en dire un peu plus sur le blockbuster consacré au Dark Knight.

Après des mois d’incertitude et de reculades, The Batman, initialement réalisé par Ben Affleck, a engagé le réalisateur Matt Reeves. Pour autant, on ignorait à peu près tout des changements opérés à l’occasion de ce bouleversement en coulisses.

Interrogé par le Los Angeles Daily News, le cinéaste a expliqué combien était grande son émotion, l’univers de Gotham étant aussi cher à son cœur que l’univers de La Planète des Singes, dont il s’est avéré un remarquable artisan avec à l’occasion de La Planète des Singes : L’Affrontement.

« C’est très étrange, de me retrouver impliqué dans les deux franchises qui furent celles auxquelles je me suis senti le plus connecté étant enfant. J’étais obsédé par Batman quand j’étais môme. Ce que je trouve si intéressant chez ce personnage, tout super-héros qu’il soit, ce n’est pas Superman, c’est un homme.

C’est une âme torturée, qui se débat avec son passé et qui essaie de trouver une façon de s’intégrer à un monde qui va mal, trouver un moyen de réconcilier tout ça. »

Voilà qui laisse planer beaucoup d’interrogations sur le devenir du blockbuster et de la franchise, la plus populaire du catalogue DC Films, produit par Warner. Reeves n’étant pas attendu à plein temps sur le projet avant le mois de juillet, il y a peu de chance que le tournage débute avant 2018.

D’ailleurs, la rumeur veut que le metteur en scène travaille actuellement à d’importantes réécritures, dont on ne sait pas dans quelle mesure elles altéreront la vision initiale de Ben Affleck, dans laquelle Batou était aux prises avec Deathstroke, interprété par Joe Manganiello.

D'ici là, rendez-vous avec Batman dans Justice League, le 15 novembre.