It Comes at Night : un nouveau trailer très inquiétant avec Joel Edgerton

Avec Krisha, son premier film, Trey Edward Shults s’est taillé une solide réputation dans les festivals du monde entier. Avec It Comes at Night, il pourrait frapper encore plus fort.

Cette seconde et mystérieuse réalisation a été projetée il y a quelques jours au cours de l’Overlook Film Festival, où elle a été extrêmement bien accueillie. Et à en croire la nouvelle bande-annonce de ce récit horrifique intrigant, It Comes at Night pourrait faire office d’excellente terreur estivale.

Nous y suivrons Joel Edgerton, père de famille qui tente de protéger les siens d’une menace surnaturelle rodant à l’extérieur de leur maison isolée. Après avoir accueilli un autre groupe de survivants, il va voir le groupe se lézarder, la menace se préciser et la paranoïa les menacer.

Attendu pour le mois de juin, It Comes at Night peut déjà se vanter de posséder une remarquable direction artistique, ainsi qu’un solide casting. Il est temps de frissonner !