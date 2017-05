Wonder Woman : la belle s'éclate dans un teaser bien allumé comme il faut !

Elle est belle, elle a les yeux revolvers, elle a tiré la première...

On a envie de croire à Wonder Woman. Parce que le personnage mérite depuis longtemps de voir ses aventures adaptées à l’écran. Parce qu’on n’a JAMAIS eu de bons films de super-héros avec une héroine dans le rôle principal (Catwoman, Elektra). Parce que le film se doit de rattraper son retard sur Marvel. Parce qu’on est amoureux de Gal Gad… D’accord on s’égare là.

Alors que le film arrive sur nos écrans le 7 juin prochain, on a droit à un nouveau teaser bien sympa où on en découvre un peu plus sur les origines de la guerrière et de son départ de son clan. L’accent est aussi mis sur sa complicité avec le soldat Chris Pine dans les prémices d’une futur romance à coup sûr. En même temps comment résister à l’israélienne ?