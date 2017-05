La Momie retire ses bandelettes dans une nouvelle bande-annonce et un making-of

C’est en juin que La Momie déferlera sur les écrans du monde entier. Et Universal veut nous convaincre de nous ruer dans les salles.

Il faut dire que pour le moment, le blockbuster qui doit ouvrir l’univers étendu des monstres-Avengers-machin-bidule fait un peu figure d’objet filmant non identifié au sein du paysage estival saturé de franchises. Du coup, le studio vient de dévoiler un nouveau teaser ainsi qu’un bref making-of.

On y découvre que le film semble clairement plus lorgner du côté de l’aventure que du film d’horreur, tant les gesticulations et cascades de Tom Cruise nous évoquent une adaptation non-officielle d’Uncharted plus que long-métrage fantastique dans le sens classique du terme.

On est beaucoup plus excité en revanche par el rôle qu’y tient Sofia Boutella. En effet, cette momie féminine paraît mue par des motivations un peu plus amusantes et complexes que celle consistant à tuer de vilains archéologues et pourrait offrir à la nouvelle saga d’Universal des débuts rafraîchissant, ainsi qu’un personnage un peu plus ambivalent qu’attendu à Tom Cruise.

En salles le 14 juin.