Top Gun : Val Kilmer explique pourquoi il s'est bien plus marré que Tom Cruise sur le film

Ca ne vous a pas échappé, nous sommes le 1er Mai et il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Alors quand Val Kilmer lâche un petit trait sur son camarade de manche, on se jette dessus. Pendant qu'il participait à une séance de questions/réponses sur Reddit, Kilmer a expliqué pourquoi il s'est bien plus amusé que Tom Cruise sur le tournage de Top Gun.

Chef d'œuvre du cinema de divertissement, avènement de Tony Scott, film de propagande pop, happening bourrin tendance homo-érotique, tract publicitaire pour la toute puissante armée américaine... les qualificatifs ne manquent pas pour définir les raisons qui ont fait entrer le film dans l'histoire du cinéma. Parmi elles, le casting du film, où explosent Tom Cruise et Val Kilmer. Et ce dernier a confié sur Reddit que son complice n'avait pas autant profité que lui de cette expérience.

"C'était (Tom Cruise) un amour. On était plutôt remuants, les vrais pilotes et moi, on passait notre temps à sortir avec de jolies figurantes et rouler des mécaniques dans de grosses bagnoles autour de San Diego, mais Tom avait toujours une scène à tourner et devait rester sur le plateau plutôt que de s'amuser avec nous." Façon de dire que le phénomène Cruise était déjà ultra concentré sur ce qui allait devenir l'une des carrières les plus extraordinaires d'Hollywood. Lire à ce sujet notre magnifique et non moins excellent dossier.