Logan se la joue Mad Max : Fury Road et aura droit à une nouvelle version en vidéo

Logan est sorti depuis quasiment deux mois au cinéma et semble faire l'unanimité parmi les fans. Enfin, nous avons eu droit à une version du personnage qu'on attendait depuis des années. Mais si ce n'était que le début ?

Si à postériori cela semble logique, il faut remonter quelques mois en arrière pour se rappeler à quel point Logan était un gros pari pour James Mangold, la Fox et Hugh Jackman. Alors oui, certes, Deadpool avait pavé le chemin avec son énorme score au box-office malgré sa classification R, mais il n'était pas dit que la foudre retombe au même endroit une seconde fois.

C'est pourtant bien ce qui s'est produit, pour notre plus grand bonheur, puisque la dernière aventure de Wolverine a ramassé pas moins de 604 millions de dollars, en faisant d'ores et déjà l'un des plus gros succès de l'année 2017. Pourtant, le film que nous avons découvert en salles n'était pas forcément la version désirée par le réalisateur. On ne parle pas du montage mais bien du traitement de l'image.

En effet, en parallèle de la sortie du film, James Mangold avait parlé de son désir de proposer cette ultime aventure en noir et blanc, ce qui était parfaitement raccord avec les magnifiques photos monochromes du tournage dont il nous abreuvait durant la production. Si le pari de le sortir tel quel était risqué au cinéma, surtout face à l'incertitude du succès d'un film classé R, maintenant que la victoire est éclatante, la Fox lui a permis de réaliser son rêve.

C'est ainsi que l'édition vidéo de Logan débarquera dans les bacs américains le 23 mai prochain en DVD et Blu Ray et proposera en plus du film tel que nous le connaissons, une version intégralement en noir et blanc. A la manière de Mad Max : Fury Road et de son édition Chrome, le film de Mangold ne s'est pas contenté de désaturé au maximum l'image mais a bel et bien subi un traitement minutieux plan par plan pour nous offrir la meilleure photographie possible. Dire que l'on hâte de le découvrir comme ça est un doux euphémisme.

Et pour les chanceux qui seront aux Etats-Unis au milieu du mois de mai, Mangold lui-même a laissé entendre sur Twitter que le film ressortirait dans les salles, en noir et blanc, pour une projection exceptionnelle et unique le 16 mai prochain, bien que le parc des cinémas concernés n'ait pas encore été précisé.

Quoi qu'il en soit, on a hâte de mettre la main sur cette version, tout indique en effet que le film est fait pour être vu en noir et blanc et on espère ne pas être déçus.