Les Gardiens de la Galaxie 2 : Star-Lord nous présente ses jouets favoris

Star-Lord s'éclate...

Chris Pratt en Star-Lord est probablement l’une des meilleures idées de casting de Marvel. Grande gueule patentée, charismatique, drôle tout en ayant le profil de l’action hero à l’ancienne, il EST véritablement Peter Quill. Le comédien est exactement le même dans la vie, comme il nous le prouve dans un nouvel extrait hilarant où il nous présente ses armes préférés. Dave ‘Drax’ Bautista est même de la partie, avec un engouement certes assez relatif, dans un extrait où le grand roux s’amuse en roue libre.

Les Gardiens de la Galaxie vol. 2 (voir notre critique) est à l'affiche depuis le 19 avril, donc si vous n'avez toujours vu le film, foncez-y !

Chris Pratt explains why Dave Bautista was the best prop in #GotGVol2! pic.twitter.com/bkp9LMGx1N