Wonder Woman : Diana Prince en pleine Première Guerre mondiale dans deux nouveaux extraits !

On ne voudrait pas être à la place de la guerrière au lasso doré. Entre sauver à la fois l'univers et DC, elle aura du pain sur la planche...

Après le succès en demi-teinte de Batman VS Superman qui a divisé les spectateurs, les péripéties du projet The Batman dont on ne sait plus bien si Batfleck sera le réal, l’auteur ou aucun des deux, The Flash qui change de réalisateur comme de chemise, le naufrage artistique de Suicide Squad, Wonder Woman a un peu la pression.

Si on est plutôt convaincu par les premières images de la belle Amazone, proposant un mélange d’action et d’humour assez bien dosé, le film comporte une certaine prise de risques.

Risques il y a parce que sa mission, avant de sauver le monde, sera bien de rassurer les fans sur la direction que prend DC. Parce que, et ce n’est pas forcément notre avis chez Ecran Large, les premières critiques sont assez dures envers l’univers que DC est en train de développer. Prenant clairement la tangente de Marvel qui se voit offrir un univers assez coloré et plus naïf, DC opte davantage pour une atmosphère qui, à priori, se veut plus sombre, adulte, à l’image de ce que Zack Snyder propose visuellement.

Et puis on n'a pas que des bons souvenirs avec les super-héroïnes sur grand écran. Catwoman avec Halle Berry ? Elektra avec Jennifer Garner ? On vous laisse juger mais on est loin d'avoir affaire à des chefs d'oeuvre.

Ensuite parce que la guerrière aura la lourde tâche de reconquérir (une partie) du cœur des fans dont les arrière-goûts amers de Suicide Squad et dans une moindre mesure BVS sont encore dans toutes les bouches.

Bref histoire de nous rassurer, DC nous donne un peu de matière à se mettre sous les yeux avec deux extraits avant la sortie du film le 21 juin 2017.