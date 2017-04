Gardiens de la Galaxie : James Gunn annonce que Sylvester Stallone sera bientôt de retour chez Marvel !

Quelques heures avant sa sortie sur tous les écrans américains, Les Gardiens de la Galaxie 2 est source de bien des questions. Et James Gunn vient de répondre à l’une des plus intéressantes d’entre elles.

Si son rôle est modeste, Sylvester Stallone a droit à une partition particulièrement forte et émotionnelle dans le blockbuster Disney. Il y interprète Stakar, également connu sous le nom de Starhawk, soit dans les comics un des membres originels des Gardiens.

Or, James Gunn a veillé à lui offrir de véritables interactions avec son intrigue principale et ses personnages (voir notre critique ICI). Mais plus palpitant encore, le metteur en scène a expliqué au Hollywood Reporter qu’il comptait bien retrouver prochainement l’acteur sous la bannière Marvel.

« Mon plan, c’est de donner à voir plus de Stallone. Je ne suis pas sûr qu’il apparaisse dans Les Gardiens de la Galaxie 3, il faudra qu’on tranche à ce sujet, mais cela fait partie de notre plan de retrouver Stallone. Kevin Feige et moi travaillons sur ce que va devenir l’univers cosmique de Marvel et la direction qu’il va prendre. Nous avons l’intention de retrouver son équipe dans le futur. »

En l’état, on sait que James Gunn réalisera Les Gardiens de la Galaxie 3, qui sera la fin de la trilogie consacrée à la brochette de trous de balles de l’espace, mais que Marvel continuera à collaborer avec lui pour des projets dont on ignore encore la teneur. Et à l’écouter, il semblerait bien qu’il entende se consacrer à la dimension spatiale de Marvel, où il aurait donc l’occasion de donner un grand rôle à Stallone.

On signe tout de suite.