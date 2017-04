Aquaman : Jason Momoa explique que son héros sera bien différent des autres

De tous les personnages de Justice League, Aquaman est celui qui nous a le plus tapé dans l'oeil. Jason Momoa revient sur la genèse du personnage.

Alors que Robert Zemeckis est peut-être désigné pour être le nouveau réalisateur des aventures du Flash sur grand écran (on trouve l’idée sexy mais légèrement saugrenue), la pré-production d'Aquaman semble se dérouler (pour le moment) sans véritable accroc.

Jason Momoa et Zack Snyder sur le tournage de Justice League

Aquaman, c’est un peu le héros moqué et méprisé de DC par beaucoup de fans. Le mec se bagarre dans l’eau, commande aux dauphins et porte un costume vert et orange avec un trident. Il est vrai que dit comme ça, il y a plus sexy... Même nous on était assez curieux de voir ce qu’allait donner le passage du papier aux salles obscures. Et comment ils allaient adapter un personnage peu connu du grand public et qui traîne une image kitch et désuète des années 60...

Un désamour de premier abord injustifié tant le rendu de Jason Momoa dans la peau du roi d’Atlantis envoie du pâté. Imposant, charismatique, il a su nous convaincre dès ses premières apparitions dans les extraits de la Ligue des Justiciers. S’il nous tarde de découvrir le film, on attend de pied ferme le Aquaman de James Wan qui devrait arriver pour Noel de l’année prochaine. Précédemment aperçu dans le Batman VS Superman où il officiait seulement en tant que cameo, la claque avait été plus violente dans les bandes annonces de la Justice League.

Jason Momoa sera donc la première incarnation d’Arthur Curry dans le monde merveilleux du 7e art. L’acteur, d’origine Océanienne, revient donc sur ce rôle dont il se dit très excité :

'On ne connait pas grand-chose du personnage. C’est la première fois qu’on le voit à l’écran. Les gens n’ont donc pas d’idée préconçue. C’est très excitant pour moi de lui créer et de développer une vraie identité. Contrairement aux autres personnages qui ont déjà leurs propres caractéristiques physiques et psychologiques, j’ai dû tout créer de A à Z.'

Et vu les premières images de la super-équipe de Batou, les rôles sont bien dispatchés. La chauve-souris sera le leader, Wonder Woman l’atout féminin dans ce monde de brutes, Flash apportera le côté humoristique, Cyborg la face torturée et taciturne et Aquaman sera pour sûr le bad boy de la bande.

Hâte de voir cette bande de joyeux drilles sauver le monde le 15 novembre prochain, en attendant les premières aventures d'Aquaman le 5 octobre 2018 avec en bonus la jolie Amber Heard...