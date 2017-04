Pour Ridley Scott, Alien 5 de Neill Blomkamp avec Sigourney Weaver ne se fera jamais

Rêve pour certains, cauchemar pour d'autres, Alien 5 de Neill Blomkamp avec Sigourney Weaver semble de moins en moins crédible.

L'histoire commence en 2015, lorsque le réalisateur de District 9 et Elysium partage sur son compte Instagram de mystérieux croquis avec des xénormorphes, Riley et Hicks. Interrogé dans la foulée, Neill Blomkamp explique avoir discuté d'un nouveau film Alien avec Sigourney Weaver sur le tournage de Chappie. En février 2015, il l'affirme : Alien 5 sera son prochain film, avec le retour de l'interprète de Ripley.

Concept art de Neill Blomkamp

C'est un fantasme pour certains fans, une mauvaise plaisanterie pour d'autres. Mais le projet devient en quelques semaines un futur événement inespéré. Jusqu'à ce que Ridley Scott s'en mêle : en novembre 2015, la suite de Prometheus gagne le nom d'Alien : Covenant et la Fox décide de repousser ce cinquième Alien pour laisser le champ libre à Scott. Blomkamp, lui, devra patienter, notamment avec un autre projet de science-fiction offert par le studio.

Prometheus, prequel d'Alien réalisé par Ridley Scott

Depuis, les signaux sont contradictoires et les espoirs disparaissent peu à peu. Sigourney Weaver affirme que le projet n'est pas mort et que le scénario est incroyable. Neill Blomkamp répond à un fan que les chances de le voir se concrétiser étaient "minces". Michael Biehn et Lance Henriksen prennent la parole, les rumeurs se multiplient, le retour de Newt est évoqué. Ridley Scott, lui, annonce qu'il a en tête une flopée de suites, pour relier peu à peu Prometheus au premier Alien, qu'il a réalisé en 1979.

Venu à Paris pour assurer la promo d'Alien : Covenant qui sortira le 10 mai, Ridley Scott a ainsi répondu à une questions de nos confrères d'Allociné à propos de ce film de Neill Blomkamp. Et la réponse est sèche :

"Je pense qu'il ne verra jamais le jour"

Sigourney Weaver dans Aliens, le retour

"Il n'y a jamais eu de scénario. Juste une idée qui a évolué en un pitch d'une dizaine de pages. Je devais y participer en tant que producteur mais ça n'est pas allé plus loin car la Fox a décidé qu'elle ne voulait pas le faire. De mon côté j'avais déjà fait Prometheus et je travaillais sur Covenant."

Difficile de qualifier cette déclaration de surprise, notamment parce que le cinéaste a repris la main sur la franchise qu'il a lancé, annonçant pas moins de trois suites à Covenant et évoquant même la possibilité d'utiliser la technologie pour rajeunir Sigourney Weaver.

Neill Blomkamp, lui, n'a a priori aucun projet sur le feu. Le futur de la saga semble donc lié à Ridley Scott, pour le meilleur ou pour le pire - selon les avis sur Prometheus. Affaire à suivre avec Alien : Covenant, le 10 mai en salles.

Ridley Scott sur le tournage du premier Alien

Ridley Scott sur le tournage d'Alien : Covenant