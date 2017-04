Morena Baccarin explique pourquoi elle est bien contente que Deadpool ait coupé plein de scènes de sexe

Les spectateurs du remake de V, de Homeland et bien sûr de Deadpool la connaissent. Morena Baccarin vient d’expliquer pourquoi elle était bien contente que le film de super-héros déviant ne contienne pas plus de sexe.

S’il y a bien une scène qui aura fait rire (et peut-être fantasmer) une partie du public de Deadpool, c’est celle dans laquelle Wade Wilson et sa chère et tendre forniquent gaiement, à coup de jeux de rôles, gags et gode ceinture.

Mais il semblerait que cette séquence emblématique de l’humour potache du film ait perdu beaucoup de ses ingrédients lors du montage final.

« Ça a nécessité deux jours de tournage, parce que je me souviens qu’on devait faire l’amour sur un calendrier entier, avec toutes les vacances et célébrations que vous avez vues. Donc, nous étions costumés différemment pour chacun. On a fini par en abandonner beaucoup au montage, parce que ça fait quand même beaucoup de dates.

Et j’en suis contente – de voir ce qu’on a laissé de côté. Littéralement, je veux dire que ça faisait bien assez de sexe comme ça. Franchement, personne n’a besoin d’en voir plus que ce qui se trouve finalement à l’écran. »

Bon alors pour le coup, pas sûr que les fans de la comédienne ou de Ryan Reynolds partagent ce sentiment. Mais on fait confiance à l'équipe de Deadpool 2 pour ne pas se laisser avoir par de si mesquines considérations.