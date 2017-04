Les Maîtres de l'Univers : on a une bonne et une mauvaise nouvelle !

L'actu d'Hollywood, c'est comme regarder un feuilleton. Des rebondissements, des surprises, des tragédies, bref aujourd'hui un nouvel épisode des Maitres de l'Univers...

Nouveau rebondissement dans l’affaire Musclor. On a une bonne et une mauvaise nouvelle.

On commence par la mauvaise parce qu’on est sympa et qu’on laisse le meilleur pour la fin.

On vous annonçait ce matin que McG était pressenti pour réaliser l’adaptation des Maitres de l’Univers. Et bien comme disait un ami à nous : 'C’est la vie, ça va vite, ça s’appelle Hollywood'.

Puisqu’on vient d’apprendre que finalement McG a été limogé par Sony. Et que la firme chercherait un remplaçant. Et n'a aucune idée en tête pour le moment. Même si une sortie est toujours prévue selon Sony le 18 décembre 2019. En résumé, on nage en plein brouillard...

Ca c’est pour la mauvaise nouvelle.

La bonne c’est que ce sera David S. Goyer qui s’occupera du script. Et on peut dire que le mec s’est fait une spécialité des gros musclés qui sauvent le monde. On lui doit les scénarios des Batman de Nolan, du Man of Steel et de la trilogie des Blade. Donc ça c’est plutôt cool.

Espérons que le film sera d'un autre niveau que la précédente adaptation avec Dolph Lundgren qui s'était avérée être un nanar kitch (mais bourrée de charme eighties on vous l'accorde).

Affaire à suivre mais on vous tiendra informé dès qu’on du nouveau.