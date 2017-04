Ewan McGregor chez Disney dans un film à la Hook de Steven Spielberg ?

Disney continue de recycler les vieilles recettes à succès, et c'est pas prêt de s'arrêter.

Disney est une machine. A rêve ou à fric, c’est selon. Mais on ne peut que lui reconnaître une capacité à enchaîner les cartons de manière assez frénétique. Après les succès du Livre de la Jungle, du rouleau compresseur La Belle et la Bête, du (futur) triomphe Le Roi Lion prévu pour 2019 ou encore Dumbo par Tim Burton, le prochain sera Winnie l’ourson avec Ewan Mcgregor.

Après son rôle de Lumière dans La Belle et la Bête, il sera donc à l’affiche de Christopher Robin, le film sur le petit ours jaune. L’Ecossais incarnera un héros business man qui a perdu tout l’imaginaire de son enfance pour se retrouver plongé dans son travail. Jusqu’au jour où Winnie l’ourson revient dans sa vie afin de le sauver de son train-train quotidien... De quoi repenser à Hook de Steven Spielberg, où un Peter Pan adulte revenait au pays imaginaire pour redécouvrir son âme d'enfant.

Si le projet ne présente a priori que peu d’intérêt sur le papier, il pourrait finalement se révéler plus séduisant qu’il n’y parait. Déjà parce que c’est Alex Ross Perry qui le réalise. Le bonhomme s’est illustré dans le cinéma indépendant avec ses très bons Listen Up Philip et Bachelor Party. Ensuite, parce que c’est l’oscarisé Tom McCarthy qui s’occupera du script.

Un film avec McGregor, Tom McCarthy et un réalisateur indépendant acclamé ne pourra qu’être une réussite non ? En espérant que les studios laissent une certaine liberté aux auteurs…