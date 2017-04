Pirates des Caraïbes 5 : Orlando Bloom explique pourquoi il est de retour

On a beau savoir qu’Orlando Bloom sera présent dans Pirates des Caraïbes : la Vengeance de Salazar, on se demande encore quel y sera précisément son rôle. L’acteur vient d’apporter des éléments de réponse.

Sur le plateau de The One Show mercredi 26 avril, l’acteur a ainsi expliqué quand et pourquoi il apparaîtrait dans cette nouvelle aventure de Jack Sparrow.

« Je crois que selon le consensus est que le premier film demeure le préféré du plus grand nombre dans cette franchise. En quelque sorte, ils en ont repris le schéma narratif pour Pirate des Caraïbes 5. Ils sont revenus au style d’alors, et c’est génial.

J’ai vu le film, j’y fais une apparition. Je suis là au début, et un peu à la fin. J’envoie mon fils partir à l’aventure. Mais c’est un divertissement fantastique. Johnny Depp fait ce qu’il sait faire de mieux, et donc on se retrouve avec le meilleur de Pirates des Caraïbes. »

Et pour le coup, voilà qui est plutôt intéressant, tant Pirates des Caraïbes 4 avait déçu. En l’état, on ne peut que souhaiter que les réalisateurs de Kon-Tiki, ici à la manœuvre, soient parvenus à retrouver l’atmosphère aventureuse et bon enfant de la trilogie originale.