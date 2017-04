George Miller est chaud bouillant pour les suites de Mad Max : Fury Road

Fury Road est sorti depuis déjà deux ans et ça reste un de nos films préférés de ces dernières années. Alors forcément, quand les suites se précisent, on ne tient plus en place.

On savait déjà que des suites de Mad Max étaient prévues puisque Tom Hardy lui-même avait déclaré en début d'année qu'il avait signé pour trois films. Et même si on n'avait pas trop de nouvelles du projet, on allumait un cierge tous les soirs pour que cette belle perspective ne finisse pas au placard parce qu'un executive de chez Warner se lève du mauvais pied et se dise qu'au fond, toute cette violence et cette génialitude ce n'était pas ce que le public attendait au fond et qu'il valait mieux se concentrer sur la suite de Suicide Squad.

On ne tient donc plus en place quand on apprend que les suites de Fury Road sont toujours en cours, même si elles tardent, et que les scénarios sont même écrits, comme vient de le déclarer George Miller au micro de The Independent :

"Nous avons plongé très profondément dans le sous-texte, le passé des personnages, et donc le monde, sans vraiment y penser d'ailleurs, nous avons écrit deux autres scénarios pour en faire la bible de toute cette histoire.

Si les planètes sont bien alignées, il y aura deux autres films. La manière dont Fury Road est raconté est quelque chose de très sauvage, donc la logique inhérente au film doit être très rigoureuse sinon c'est le chaos. Donc l'un des avantages de tous ces retards c'est qu'ils nous ont permis de renforcer le background de chaque personnage."

A préciser toutefois que ces films ont été écrits avant même la sortie de Fury Road et que, pour le moment, aucune suite n'a été officiellement lancée par le studio, même si on y croit à mort, le précédent ayant très vite atteint le statut de film culte. Et, tant qu'à faire, Miller nous donne en plus une très bonne nouvelle concernant le guitariste fou, peut-être le personnage le plus icônique du film :

"Je sais qui était sa mère. Je sais aussi comment un type muet et aveugle a pu survivre à l'apocalypse. Je connais parfaitement son histoire. Si nous faisons un autre film, le Doof Warrior sera évidemment de la partie. L'imagination occupe une grande place dans ma vie, j'y suis connecté en permanence. Ces personnages et ces univers sont toujours présents dans un coin de ma tête, comme des amis imaginaires. C'est donc très facile pour moi d'y revenir."

N'en jetez plus, arrêtez de parler et faites le film ! Bon sang !