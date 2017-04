Le remake des Maitres de l'Univers a enfin une date de sortie

Ah bah on se disait aussi que c'était bizarre, avec tous les reboots et remake qui pullulent en ce moment, cela faisait quasiment un an qu'on n'avait plus parlé des Maitres de l'Univers. Et comme par hasard, quand on se pose la question, on a des news. Avouez que c'est bien fait quand même...

Si Les Maitres de l'Univers, pour tous les enfants de 40 ans, c'est avant tout une vieille série télé et une ligne de jouets, c'est aussi et surtout un film tout pourri, diablement kitsch, réalisé par Gary Goddard en 1987 et avec Dolph Lundgren dans le rôle de Musclor. Un bon gros raté qui se la jouait Star Wars du pauvre alors que le chemin semblait pavé d'avance. Mais un film qu'on a appris à aimer avec les années, parce qu'il était là,quoi qu'il arrive, alors autant l'accepter.

Forcément, comme Hollywood n'a plus d'idées originales en ce moment, on s'attendait à ce que Musclor et sa team passent par la case remake tôt ou tard et on a eu de grosses sueurs froides lorsqu'on a appris que c'était Jon M. Chu qui devait s'occuper du film. Petit soulagement quand on a appris que c'était finalement McG qui s'en chargeait et qu'apparemment il était super emballé par le projet. Sauf que depuis, plus aucune news.

Sony Pictures vient donc d'annoncer fièrement que le nouveau Maîtres de l'Univers est toujours en chantier puisqu'il vient même de trouver une date de sortie et qu'il sera disponible un peu partout dans le monde dès le 18 décembre 2019. Si l'on ne sait toujours pas pour le moment qui incarnera le héros blond, musclé et partiellement dénudé, le film devrait suivre à la lettre le postulat de départ de la série animée en nous présentant le combat du Prince Adam qui, pour sauver la planète Eternia des griffes de Skeletor, utilise un mystérieux pouvoir ainsi qu'une épée magique, ce qui le transforme en homme le plus fort de l'univers. C'est dire si ça déconne pas.

Donc patience les amis, nous en saurons plus très bientôt et l'on espère juste que cette fois, le design de Skeletor sera le bon et qu'il ne ressemblera plus à un masque de François Mitterrand, parce que bon, ça déconcentrait pas mal quand on était gamin de voir le Président à la télé en train de commander une armée de monstres. Ah non, pardon, ça c'était le JT.