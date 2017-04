M. Night Shyamalan annonce la suite de Split et de... SPOILER

M. Night Shyamalan est un petit malin, mais ça, on le sait déjà depuis presque 20 ans. Sauf que là, personne ne l'a vu arriver pour renouer avec le succès. Attention, SPOILERS.

Oui et là, pour une fois, on ne plaisante pas. Si vous n'avez pas vu Split et que vous comptez le faire en vous gardant la surprise, n'allez pas plus loin. Regardez d'abord le film et revenez nous voir, on vous attend. Sérieusement, faut pas déconner sur ce coup-là. En tout cas, nous on ne sera pas responsables du gros SPOILER que vous allez vous prendre au visage si vous ne suivez pas notre conseil.

Donc, maintenant on le sait tous, la fin de Split nous réservait une énorme surprise, diablement bien amenée en plus, puisqu'on y retrouvait le héros d'Incassable, David Dunn, dans un dinner en train de regarder le reportage sur la Horde. Une de ses voisines se rappelait d'une affaire similaire qui avait eu lieu 15 ans plus tôt et Dunn répliquait qu'il s'agissait de Mr. Glass. En une minute, le film dévoilait son vrai visage et changeait totalement son orientation puisqu'il devenait du même coup une suite d'Incassable.

Forcément, après les hourras, heureux que nous étions à l'idée de retrouver le meilleur film du réalisateur, la grande question qui restait était de savoir quand ce grand retour aurait effectivement lieu. Et même si c'était d'ailleurs possible. Etait-ce seulement là pour nous teaser comme des dingues et convaincre un quelconque studio de produire le film ou bien est-ce que cela participait d'une démarche construite en amont ?

Il semblerait que ce soit la seconde solution puisque Shyamalan vient d'annoncer il y a quelques heures la mise en chantier officielle de Glass, son prochain film, la suite donc d'Incassable et de Split. Et c'est donc dans une suite de tweets enflammés que le réalisateur a dévoilé son plan :

"Ok, on y va. J'ai terminé le nouveau scénario. Cela m'aura pris 17 ans mais je peux enfin répondre à cette putain de question qu'on me pose tout le temps : "Allez-vous faire la suite d'Incassable ?" Mon nouveau film est la suite d'Incassable ET de Split. Cela a toujours été mon rêve de joindre ces deux films dans un troisième.

Bruce Willis revient en David Dunn. L'incomparable Samuel L. Jackson sera de nouveau Elijah Price / Mr. Glass. Le virtuose James McAvoy restera Kevin Wendell Crumb, Patricia, Dennis, Hedwig, Barry, Jade, Orwell, la Bête, Heinrich, Norma, Pol et la prodigieuse Anya Taylor Joy reviendra dans le rôle de Casey Cooke.

Je fais de nouveau équipe avec Jason Blum et Universal pour ce thriller comic book complètement fou. Et le film s'appelle GLASS. Universal le distribuera dans le monde entier le 18 janvier 2019."

Excusez-nous, on va vous laisser, on ne peut plus rien écrire là. Trop d'émotion d'un coup... Bordel, ça fait 17 ans qu'on attend ça et on réagit comme des mômes quand ça arrive enfin. On pensait qu'on valait mieux que ça. Ah la la, quelle belle journée...