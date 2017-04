Cars 3 joue la carte de l'émotion dans une puissante bande-annonce

Cars 3 avait surpris son monde avec un trailer inaugural étonnamment sombre. Le film réalisé par Brian Fee se dévoile beaucoup plus dans une nouvelle bande-annonce qui met l’accent sur l’émotion.

Après un second épisode qui tranchait par sa dimension ouvertement légère, hommage appuyé au cinéma d’espionnage des années 60, Cars renoue avec un récit plus intime, focalisé sur le vécu et le parcours de son héros, Flash McQueen.

Le récit sera orchestré par Brian Fee, qui a notamment dirigé les story boards des deux précédents chapitres, ce qui devrait être un gage de continuité, de cohérence avec l’ensemble. Dans cette nouvelle aventure, le protagoniste principal fera face à la vieillesse et à son obsolescence, alors qu’il tente de concourir une ultime fois, contre un véhicule sur le papier bien plus puissant que lui.

À en croire ce nouveau trailer, Cars 3 devrait faire largement référence à la saga Rocky, ainsi qu’en témoignent les différentes séquences d’entraînement dévoilées ici. De même, cette vidéo annonce également une narration au ton plus grave qu’à l’accoutumée, avec un impact émotionnel proéminent.